Ветеринарная клиника «VET 03»

В нашей клиники работают ветеринарные врачи, у каждого из которых за плечами опыт более 10 лет. Обращаясь в клинику VET 03 ваш питомец гарантировано получит профессиональную высококвалифицированную помощь по разумной цене!

Когда срочно нужно вызывать ветеринара:



Отказ от еды и воды

Плохой аппетит

Повышенная жажда

Повышенная температура

Пониженная температура

Увеличение живота

Диарея понос

Запор

Мочеиспускание с кровью

Отсутствие мочеиспускания

Частое мочеиспускание

Рвота

Тяжелое дыхание

Отдышка

Кашель

Слюнотечение

Выделения из носа

Наши врачи оснащены самым современным оборудование для выездной диагностики, лечения и проведения операций. Вызывая ветеринара на дом вы помогаете своему животному быть здоровым и делаете свою жизнь проще без очередей и визитов в переполненные вет лечебницы.