Ветеринарная клиника «VET 03»

В нашей клиники работают ветеринарные врачи, у каждого из которых за плечами опыт более 10 лет. Обращаясь в клинику VET 03 ваш питомец гарантировано получит профессиональную высококвалифицированную помощь по разумной цене!
Когда срочно нужно вызывать ветеринара:
Отказ от еды и воды
Плохой аппетит
Повышенная жажда
Повышенная температура
Пониженная температура
Увеличение живота
Диарея понос
Запор
Мочеиспускание с кровью
Отсутствие мочеиспускания
Частое мочеиспускание
Рвота
Тяжелое дыхание
Отдышка
Кашель
Слюнотечение
Выделения из носа
Наши врачи оснащены самым современным оборудование для выездной диагностики, лечения и проведения операций. Вызывая ветеринара на дом вы помогаете своему животному быть здоровым и делаете свою жизнь проще без очередей и визитов в переполненные вет лечебницы.