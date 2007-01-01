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Дипломированные ветеринары различных специализаций
Специалисты с опытом работы от 10 лет. Современные методы лечения и диагностики.

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Ветеринарная клиника «VET 03»

В нашей клиники работают ветеринарные врачи, у каждого из которых за плечами опыт более 10 лет. Обращаясь в клинику VET 03 ваш питомец гарантировано получит профессиональную высококвалифицированную помощь по разумной цене!

Когда срочно нужно вызывать ветеринара:

  • Отказ от еды и воды
  • Плохой аппетит
  • Повышенная жажда
  • Повышенная температура
  • Пониженная температура
  • Увеличение живота
  • Диарея понос
  • Запор
  • Мочеиспускание с кровью
  • Отсутствие мочеиспускания
  • Частое мочеиспускание
  • Рвота
  • Тяжелое дыхание
  • Отдышка
  • Кашель
  • Слюнотечение
  • Выделения из носа
Наши врачи оснащены самым современным оборудование для выездной диагностики, лечения и проведения операций. Вызывая ветеринара на дом вы помогаете своему животному быть здоровым и делаете свою жизнь проще без очередей и визитов в переполненные вет лечебницы.

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